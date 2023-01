Aubergenville : Concours de belote

L’Amicale des Anciens d’Aubergenville organise un concours de belote aujourd’hui, le 31 janvier 2023, à partir de 13h45 à la Maison des Associations.

Le but de l’association est de réunir les personnes retraitées de la commune pour leur permettre de mieux se connaître, de rompre la solitude de certains et de créer entre elles des liens d’amitié et d’entraide. L’amicale propose des ateliers d’activités manuelles, des cours de gymnastique ou de mise en forme (équilibre, qi-gong), des rencontres (jeux de société, discussions etc…), des après-midis de danses, des sorties champêtres et théâtre, des voyages d’une journée en autocar afin de découvrir notre patrimoine, ou de plusieurs jours en France ou à l’étranger…

Pour plus de renseignements sur le concours de belote à Aubergenville rendez vous sur le site internet aubergenville.fr.