BPM MAGAZINE – 18 mai 2024 00:00 / 20:46 1X

BPM reçoit l’association Vernon-Ternopil, avec Patrick Micale, président de cette structure. L’association collecte et achemine des dons à Ternopil. Et ils aident à l’accueil des réfugiés en France et au retour en Ukraine. Vernon-Ternopil est venu parler de leurs actions et événements locaux pour aider l’Ukraine.