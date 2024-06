BPM MAGAZINE – 1er juin 2024 00:00 / 22:12 1X

BPM reçoit les Restos du cœur de Vernon avec Virginie Fleuriot, co-responsable de l’antenne vernonnaise et un bénévole. L’antenne locale des Restos du cœur a pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique. Ils proposent aussi des dons de vêtements.