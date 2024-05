BPM MAGAZINE – 27 avril 2024 00:00 / 21:41 1X

BPM reçoit l’ADEM : l’association d’entraide aux migrants de Vernon. Nous sommes avec Elisabeth Riffault, directrice de l’association, une bénévole et l’un de ses collègues. Cette association accueille et accompagne des migrants dans leurs démarches administratives d’insertion sociale et professionnelle en particulier pour leurs droits au séjour, à la santé.