BPM reçoit l’association VMEH 27 (Visite des Malades en Etablissements Hospitalier et des résidents en Ehpad), avec deux bénévoles de l’antenne locale. L’association de Visite des malades dans les établissements hospitaliers et apporte un peu de chaleur aux patients de l’hôpital et aux résidents de l’Ehpad de Vernon. Localement, leur but est de visiter les personnes âgées en Ehpad pour leur apporter une présence amicale régulière.