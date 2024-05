BPM MAGAZINE – 4 mai 2024 00:00 / 14:40 1X

BPM reçoit l’association des diabétiques 76 – 27, avec comme invité Christiane Baccouchi. L’association propose écoute et conseils, au travers de Café Diabète et d’élan solidaire. La structure apporte aux personnes diabétiques et leurs proches des connaissances afin de mieux gérer la maladie au quotidien. L’association accompagne aussi les personnes atteintes dans leurs démarches juridiques et sociales et ils font de la prévention.