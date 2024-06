BPM MAGAZINE – 8 juin 2024 00:00 / 20:51 1X

BPM reçoit l’association 4 roues 4 pattes avec Louis et Lucie Gicquel. Cette association familiale est née avec Lucie, la fille de la famille, qui est devenue handicapée à ses 16 ans. Ils souhaitent maintenant aider les personnes en situation de handicap à avoir plus d’autonomie et qu’ils puissent faire du sport et des loisirs comme tout le monde.