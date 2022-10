BPM MAGAZINE ARBRE DE VIES – 22 OCTOBRE 2022 00:00 / 19:50 1X

L’Association ARBRE DE VIES

BPM reçoit L’Association Arbre de Vies. Retrouvez son président Jean-Jacques Cassildé. Le but de l’association est d’accompagner des enfants et adolescents en situation de handicap avec ou sans notification de 1 ans à 18 ans dans leur parcours de vie et pour soutenir et soulager les familles.