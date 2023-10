BPM MAGAZINE AVF VERNON – 30 SEPTEMBRE 2023 00:00 / 22:35 1X

L’Accueil des Villes Françaises de Vernon

BPM reçoit l’Accueil des Villes Françaises de Vernon. Retrouvez son président Jean-François Field accompagné de deux bénévoles Michelle Iffinger et Nadine Le Goff. Le but de l’association est d’accueillir les nouveaux arrivants et d’apporter les moyens d’une intégration rapide dans un nouvel environnement.