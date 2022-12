BPM MAGAZINE BOUCHONS 276 – 10 DÉCEMBRE 2022 00:00 / 18:50 1X

L’Association BOUCHONS 276

BPM reçoit l’Association Bouchons 276. Retrouvez son président, Dab Delaporte. L’association a pour but d’attribuer des aides financières aux personnes en situation de handicap, pour financer leurs équipements, quelque soit le handicap, en récoltant et recyclant des bouchons et couvercles en plastique.