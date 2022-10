BPM MAGAZINE J’EXISTE – 01 OCTOBRE 2022 00:00 / 21:52 1X

L’association J’EXISTE

BPM reçoit L’Association J’existe. Retrouvez sa présidente Mamass Bouachra, accompagnée de Sophie Chahid, cofondatrice de l’association, et de Sonia Laplace, trésorière. Le but de l’association est d’aider les parents d’enfants autistes dans les démarches à faire et dans la vie de tous les jours.