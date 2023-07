BPM MAGAZINE LE CROCHET – 1er JUILLET 2023 00:00 / 18:37 1X

L’Association LE CROCHET

BPM reçoit L’Association Le Crochet. Retrouvez sa présidente Daly Keita, accompagnée de deux jeunes bénévoles, Aya et Lyna. L’association a pour but de développer le plein potentiel des enfants et de les accompagner dans leur développement personnel en s’amusant.