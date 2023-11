BPM MAGAZINE NOUS TOUTES 27 – 18 NOVEMBRE 2023 00:00 / 24:02 1X

L’association Nous Toutes 27

BPM reçoit Nous Toutes 27. Retrouvez Amandine Liard et Mélusine, bénévoles au sein de l’association. L’association est un collectif féministe engagé contre les violences sexistes, sexuelles, économiques, psychologiques, verbales et physiques faites aux femmes. Amandine et Mélusine nous ont également présenté le nouveau collectif « LGBTQ+ Eure ».