L’Association VERNON TERNOPIL

BPM reçoit l’Association Vernon Ternopil. Retrouvez son président, Patrick Micale. Le but de l’association est de collecter et acheminer des dons à Ternopil, ville ukrainienne, d’aider à l’accueil des réfugiés en France à leur retour en Ukraine, et de pérenniser le lien Vernon-Ternopil par des actions à caractère culturelle.