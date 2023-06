BPM MAGAZINE VEXIN NATURE QUALITE DE VIE – 17 JUIN 2023 00:00 / 22:22 1X

L’Association VEXIN NATURE QUALITE DE VIE

BPM reçoit l’Association Vexin Nature Qualité de Vie. Retrouvez ses deux co-présidents, Alain Riou et Olivier Chaumier. Le but de l’association est de faire entendre la voix des habitants de Cahaignes contre le projet de carrière, ainsi que de préserver le patrimoine nature et environnemental de Vexin-sur-Epte.