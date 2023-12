BPM MAGAZINE VIVRE AVEC UNE NMP – 16 DECEMBRE 2023 00:00 / 18:31 1X

BPM reçoit L’Association de Vivre avec une NMP. Retrouvez sa présidente Karin Tourmente-Leroux. L’objectif de l’association est de faire connaître ces maladies inconnues et incomprises que sont les NMP, faire avancer la recherche médicale et pharmaceutique et informer et soutenir les autres malades dans leurs démarches et leurs recherches.