Buchelay : Exposition Histoire, sports et citoyenneté

Vous avez jusqu’à samedi pour vous rendre à l’exposition Histoire, sports et citoyenneté à la Plaine des sports Grigoje-Obreja de Buchelay. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et dans la cadre du label Terre de jeux 2024, la commune de Buchelay présente, à travers les parcours extraordinaires de sportives et sportifs reconnu(e)s, l’exposition “Histoire, sport et citoyenneté” qui retrace la riche histoire sportive, culturelle, politique des JO depuis leur première édition de l’ère moderne en 1896.

L’entrée est libre.

Pour plus de renseignements sur l’exposition Histoire, sports et citoyenneté à la Plaine des sports Grigoje-Obreja de Buchelay rendez vous sur le site internet www.buchelay.fr.