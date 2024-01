Buchelay : Exposition sur les méchants

Vous pourrez voir l’exposition « L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux » à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 janvier 2024 à la Médiathèque Odette Dubarry de Buchelay. Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits, il hante les contes et les romans. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? Qu’est-ce qui a bien pu l’amener à vouloir faire le mal autour de lui ? Découvrez dans cette exposition, onze figures enfantines de grands méchants extraites du livre de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez. Chaque illustration est accompagnée d’un cartel et d’une lecture à voix haute par Benjamin Lacombe, accessible via un QR code.

A découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Entrée libre.

Pour plus de renseignements sur l’exposition « L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux » à Buchelay rendez vous sur le site internet www.buchelay.fr.