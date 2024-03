Chasse aux Œufs au Château de Bizy

Une chasse aux œufs est organisée du 30 mars au 1er avril 2024 à 11h30, 14h30 et 16h30 au Château de Bizy. Monsieur Lapin sera de retour à Bizy pour y déposer son plus grand trésor : ses œufs aux chocolats. Il vous suffira de ramasser un maximum d’œufs sur un temps limité. Monsieur Lapin imposera quelques défis en fonction de l’âge des enfants. Attention seuls les enfants pourront partir à la recherche des œufs, mais ils ont grand besoin de leur accompagnateur pour les encourager et surveiller leur butin.

Alors venez avec votre plus beau panier, pour cette grande chasse aux œufs dans le parc du château de Bizy.

Cette chasse aux œufs est dédiée aux enfants de 0 à 17 ans. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte, l’équipe du château n’est pas en charge de la surveillance des enfants. Les enfants de moins de 5 ans pourront être accompagnés d’un parent pendant la chasse.

Merci de prévoir le « billet participant » pour tout enfant de 0 à 17 ans qui souhaite concourir à la chasse aux œufs. Tout adulte ou enfant accompagnateur (gratuit moins de 7 ans) devra se munir du « billet accompagnateur ». Tarifs : 8.50€/participant et 6.00€/accompagnateur.

Votre billet inclut l’accès au parc de Bizy, mais n’inclut pas la visite guidée du château.