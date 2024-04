Château De Bizy : L’Œuf Mystérieux

Participez à la visite familiale « l’œuf Mystérieux » au Château de Bizy du 20 au 27 avril 2024. La famille Vergé, propriétaire du château de Bizy à fait appel à un zoologiste pour élucider un mystère : un œuf a été pondu au pied de l’arbre bi-centenaire, à qui peut appartenir cet étrange œuf ? Aidez le zoologiste à trouver les indices cachés dans le château qui permettront de découvrir la créature qui a pondu cet œuf.

Il s’agit d’une visite animée du château avec la résolution d’énigmes simples, adaptées aux enfants.

Durée : 1h – conseillé pour les 5 -12 ans. 8.50€/personne (adulte et enfant), gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. 11h et 14h30 (horaire peut varier en fonction des jours à voir lors de la réservation). Inclut un goûter et l’accès au parc.

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte, l’équipe du château n’est pas responsable de la garde des enfants. Les poussettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du château.