Epône : Salon du vélo

La ville d’Epône organise son premier Salon du vélo samedi, le 4 février 2023, de 10h à 18h à la salle du Bout du Monde avec la participation de Champions de France. Dans le cadre de son programme, « Epône, terre de vélo » et la réception de la Coupe de France de VTT Trial en mai prochain, la ville multiplie ses actions en faveur du sport et du vélo.

Découvrez le 1er salon sportif, de loisirs et solidaire autour du vélo et de la démarche de développement durable que représente le vélo en ville, avec la présence inédite de Champions de France de la discipline.

Tous les acteurs autour du vélo réunis afin de présenter les différents modèles de vélo, et des animations pour former aux bonnes pratiques de conduite et de sécurité pour des déplacements responsables et pour faciliter le partage vertueux de la voie publique.

Programme de la journée

10 h 00 : Ouverture du salon et Inauguration par Monsieur le Maire et son équipe municipale

10h30 : Conférence par le Club Eole Vallée de Seine, une initiative partenariale animée par des entrepreneurs du territoire, en synergie avec la SNCF et les collectivités, pour anticiper et optimiser l’arrivée du futur RER E (le projet « Eole » – extension à l’ouest de la ligne E).

Nous travaillons notamment sur les mobilités locales, entre les gares et les entreprises : sur les vélos, appartenant aux salariés, ou mis à leur disposition par les entreprises, ou en vélo-partage.

14h à 16h : Démonstration VTT TRIAL avec les jeunes de l’association ORC Epône

11h, 15h, 17h : Show de VTT TRIAL avec des champions. Avec la participation d’Antoine Gast, l’un des meilleurs pilote au monde ! Classé dans le top UCI et il est Epônois ! Nathan Gaudens, Champion de France et Epônois et Ludovic Hemmery, Champions de France en 2006 et 2007

10h à 18h : Freestyle Air Bag, à partir de 10 ans. Cette activité est encadrée par des éducateurs professionnels. Tout le matériel (vélos, casques, protections) sera mis à disposition

Exposants et animations sur chaque stand

L’Atelier de la Bicyclette (magasin de vente et réparation de cycles), Bouafle

animation : Atelier réparation de vélo

animation : essais de vélos présentés lors du salon

animation : bycicode, opération qui consiste à faire marquer ou tatouer son vélo afin qu’il ne s’envole pas,

petites réparations sur pied d’atelier, essai de vélos

animation : essais de vélos en dynamique

: (magasin de vente et de réparation de trottinette), Buchelay Collectif Vélo du Mantois : l’association « Un vélo qui roule » et le « Collectif Vélo Seine Aval » proposent de vérifier votre vélo et pourquoi pas prévoir une petite réparation

Venez avec votre vélo !

Réparation de Vélo alors ramener vos vélos

: découvrez les pistes cyclable de notre beau département Association AET (Animation Evènement pour Tous) : animation autour de la sécurité routière et apprendre à changer une chambre à air (toutes les heures)

: est un service de location de longue durée de vélo à assistance électrique mis en place par la Région Ile-de-France mobilités. Exposition : découvrez l’histoire du vélo et des vélos anciens, prêtés par le magasin Vintage d’Epône

Foodtruck sur place : restauration et rafraîchissement

Evénement gratuit pour tous les publics.

Pour plus de renseignements sur le Salon du vélo à Epône rendez vous sur le site internet www.epone.fr.