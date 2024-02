Le Comité des Fêtes et l’association Action Jeux vous proposent des jeux pour petits et grands tout public, initiés ou experts, à l’occasion de la Fête du Jeu samedi, le 24 février 2024, à Limay. Vous y retrouverez des grands classiques, des jeux de société modernes et de l’initiation aux jeux de rôles.

De 11h à 18h : public familial à partir de 3 ans

A partir de 18h30 : dès 13 ans

Gratuit. Buvette et petite restauration sur place.

Pour plus de renseignements sur la Fête du Jeu à Limay rendez vous sur le site internet www.ville-limay.fr.