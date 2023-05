La Foire de Vernon est de retour en 2023 pour vous faire vivre une expérience inoubliable ! Avec un programme riche en découvertes, cette année ne déroge pas à la règle : les visiteurs pourront se laisser embarquer dans une aventure spatiale hors du commun !

Les amateurs de sensations fortes seront comblés grâce au simulateur de chute libre « Gravité zéro », qui leur offrira des acrobaties aériennes à couper le souffle. Pour les adeptes de la réalité virtuelle, direction la galaxie en VR, où ils pourront explorer un monde fascinant. Les plus téméraires ne manqueront pas la bataille cosmique, un laser game qui promet une expérience de combat intense.

Les enfants ne seront pas en reste avec la zone « Explorateurs de l’espace ». Jeux géants, puzzles, tout est pensé pour leur faire découvrir l’univers spatial de manière ludique et éducative. La nuit étoilée, quant à elle, offrira aux petits et grands une immersion totale dans l’observation des étoiles et des constellations grâce à un planétarium gonflable.

Mais ce n’est pas tout ! Que vous soyez à la recherche de nouvelles expériences culinaires, de produits artisanaux locaux, d’objets de décoration ou d’articles de mode, vous serez sûr de trouver votre bonheur parmi les nombreux exposants présents. Et pour couronner chaque journée en beauté, la Foire vous proposera des concerts pour vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit.

En somme, la Foire de Vernon 2023 promet d’être une expérience inoubliable pour les amateurs d’aventure et de découvertes. Alors, n’hésitez plus et venez explorer l’espace du 2 au 4 juin !

Horaire d’ouverture de la Foire

Le vendredi 2 juin à 12h à 1h

Le samedi 3 juin de 10h30 à 1h

Le dimanche 4 juin de 10h30 à 23h

(Sous réserve des horaires spécifiques de chaque exposant)

Animations

L’astrostudio

Comme Thomas Pesquet, venez immortaliser votre sortie spatiale en solo ou à plusieurs sur la borne à selfie ! Entrée libre.

Vendredi de 16h à 20h

Samedi et dimanche de 10h30 à 20h

Place de Gaulle

Gravité zéro

Des sensations fortes garanties avec le simulateur de chute libre pour des acrobaties aériennes à couper le souffle !

A partir de 14 ans ou 1m50.

Vendredi de 13h30 à 19h

Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 13h30 à 19h

Place du Vieux-René

La galaxie en VR

Explorez un monde virtuel fascinant en famille ou entre amis avec notre simulateur de réalité virtuelle.

A partir de 8 ans.

Vendredi de 13h30 à 19h

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Place de l’Ancienne Halle

La bataille cosmique

Préparez-vous pour une expérience de combat intergalactique intense avec ce laser game.

A partir de 4 ans.

Vendredi de 13h30 à 19h

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Place du Vieux-René

Les explorateurs de l’espace

Un univers ludique et spatial pour les enfants avec des jeux géants et des puzzles.

A partir de 2 ans.

Vendredi de 13h30 à 19h

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Place de l’Ancienne Halle

La nuit étoilée par Planète Sciences Normandie

Découvrez les secrets des étoiles et des constellations dans notre planétarium gonflable pour une expérience d’observation stellaire immersive.

A partir de 5 ans (présence des parents demandée dans le planétarium avec leur enfant).

Sur inscription

Vendredi 14h-15h / 16h-17h / 18h-19h

Samedi 11h-12h / 13h-14h / 15h-16h / 17h-18h / 19h-20h

Dimanche 11h-12h / 13h-14h / 15h-16h / 17h-18h

Rue Carnot (face au bar Le Globe)

Les créations spatiales

Préparez-vous à conquérir l’espace avec nos animations pour les enfants – aucune inscription requise.

A partir de 3 ans.

Vendredi de 13h30 à 19h

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Place de l’Ancienne Halle

Les ateliers scientifiques par Planète Sciences Normandie

Le système solaire n’aura plus de secret pour vous ! Partez à la découverte des mystères de l’espace.

A partir de 6 ans.

Sur inscription

Vendredi 14h-15h30 / 16h30-18h /18h30-20h

Samedi 11h-12h30 / 13h30-15h / 16h-17h30 / 18h30-20h

Dimanche 11h-12h30 / 13h30-15h / 16h-17h30

Rue Carnot (face au bar Le Globe)

Les Concerts

Place de Gaulle

Le vendredi 2 juin

20h00 à 20h45 – Lotti

21h15 à 22h00 – Gallera social club

22h30 à 23h15 Aalas

Le samedi 3 juin

11h à 12h / 15h à 16h / 17h30 à 18h – Fanfare Bad Kissingen

20h00 à 20h45 – Maddy Street

21h15 à 22h00 – Dominique Février et Gallera social club

22h30 à 23h15 – Cybersolis

Le dimanche 04 juin

11h à 12h – Fanfare Bad Kissingen

19h15 à 20h00 – Horzines Stara

20h30 à 21h15 – Agathe

21h45 à 22h30 – Gogo Juice



Pour plus de renseignements sur la Foire de Vernon 2023 rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.