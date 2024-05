FRANCE PREVENTION ET INSERTION – 25 MAI 2024 00:00 / 23:56 1X

BPM reçoit France Prévention et Insertion. Retrouvez Hawa et Tarik Maouchi, vice-présidente et président de l’association. L’association sensibilise les jeunes à travers de la prévention des incivilités du quotidien mais aussi à travers un volet culturel avec des cours de danse et dans le futur des cours la musique.