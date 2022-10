Partez à la découverte des métiers du 24 au 27 octobre 2022 au Point Information Jeunesse de Gargenville. Grâce aux casques de réalité virtuelle plongez en immersion totale dans différents domaines professionnels.

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour plus de renseignements sur la découverte des métiers à Gargenville rendez vous sur le site internet gargenville.fr.