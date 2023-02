Gargenville : Les Vikings aux Maisonnettes

Ce weekend, les 11 et 12 février 2023, de 10h à 18h vous pourrez voir une exposition sur les Vikings aux Maisonnettes à Gargenville.

L’association gargenvilloise « le Clan d’Ivar » reconstitue la vie et les mœurs des scandinaves de l’âge de fer tardif plus communément nommés « vikings ». Elle pratique une médiation culturelle et animations par le biais de costumes et d’un camp itinérant inspirés des sources historiques sur divers événements à caractère culturel, historique ou divertissements médiévaux.

Elle organise une exposition temporaire sous la forme d’un mini musée, mettant à disposition les équipements et pièces de reconstitution issus des sources archéologiques afin de faire découvrir ce peuple, peut-être incompris, et transmettre ses connaissances. Cette exposition sera rythmée par des ateliers d’artisanat pratiqués par les membres de l’association.

Pour plus de renseignements sur l’exposition sur les Vikings aux Maisonnettes de Gargenville rendez vous sur le site internet gargenville.fr.