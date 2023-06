Gasny en scène : Festival de théâtre amateur

Venez découvrir Gasny en Scène, le 1er Festival de théâtre amateur, les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023, à la Gidouille.

Au programme :

Samedi 10 juin

17h Représentations des ateliers du théâtre de Gasny

20h30la troupe Rhizome

présente « Un cercueil pour deux » de Jean-Pierre Martinez , mis en scène par Eric Mérieau

Quand deux candidats aux élections, le jour même du scrutin, doivent aussi incinérer leurs conjoints respectifs, on risque le bourrage d’urnes.

Surtout lorsque le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire du genre incontrôlable… »

(Comédiens : Céline Bouley, Christelle Poncet, Philippe Ledivechen, Olivier Leroy)

Dimanche 11 juin

15h la troupe Les Macajas

présente « La Diva du Sofa », pièce de théâtre écrite par Angélique Sutty

La Grande Manuella est une ancienne gloire de la chanson française. Après 15 ans d’absence, c’est son grand retour sur scène avec comme objectif, enflammer le public et renouer avec le succès. C’est sans compter sur un monde du show-business impitoyable… Entre hypocrisie, snobisme, bêtise et appât du gain, cette pièce nous plongera dans un monde de paillettes à la sauce aigre-douce où des personnages truculents vivront des situations ubuesques et irrésistibles !

Pour plus de renseignements sur le 1er Festival de théâtre amateur Gasny en Scène rendez vous sur le site internet www.gasny.fr.