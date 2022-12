Gasny : Télétom’Théo 2022

Des animations sont organisées à Gasny à l’occasion du Télétom’Théo 2022 aujourd’hui et demain, les 2 et 3 décembre 2022, à l’Espace Associatif et Sportif Jean Baptiste Le Clair.

Au programme :

– Aujourd’hui, vendredi 2 Décembre 2022 :

* Matin : Marche colorée avec les enfants de maternelles primaires et collège

* A partir de 19h Course nature en nocturne, Parcours de 5 et 10 kms. Départ Espace Jean-Baptiste Le Clair

Participation à partir de 5 €, l’intégralité des bénéfices de l’événement seront reversés au Téléthon, on compte sur vous !

20h : Color Walk

20h30 : Color Run en nocturne

– Demain, samedi 3 Décembre 2022 : Tournoi de pétanque

Pour plus de renseignements sur le Télétom’Théo 2022 à Gasny rendez vous sur le site internet www.gasny.fr.