Vous êtes passionné par la mode ou l’hôtellerie et à la recherche d’un nouveau challenge participez au Job Dating McArthurGlen Paris-Giverny les 7 et 8 février 2023. Inscrivez-vous et visitez le salon de l’emploi pour rencontrer les marques le : mardi 7 décembre et le mercredi 8 décembre de10h à 18h au Musée des impressionnismes de Giverny,99, rue Claude Monet.

Pour plus de renseignements sur le Job Dating McArthurGlen à Giverny rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.