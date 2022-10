GPS&O : Forum Ma Maison Écologique

Le Forum Ma Maison Écologique organisé par l’association Énergies Solidaires en partenariat avec la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) se tiendra samedi, le 8 octobre 2022, à la Fabrique 21, à Carrières-sous-Poissy.

Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique et la crise énergétique, la sobriété est plus que jamais LA priorité. La nécessaire transition énergétique au cœur de la 5e édition du forum dédié à l’habitat écologique, ce temps fort gratuit et ouvert à tous abordera d’autres questions liées au zéro déchet, à l’habitat participatif, aux démarches de rénovation. Ce sera aussi l’occasion de connaître et de s’inspirer des pratiques exemplaires des gagnants du concours Maison Économe 2022.

Cette année encore, conseillers, professionnels et associations se sont donné rendez-vous pour vous accompagner et vous donner les clés pour vous lancer et réussir votre projet.

Au programme cette année encore :

des conférences

des ateliers pratiques

des échanges avec des professionnels du bâtiment

des associations

sans oublier la remise des prix du Concours Maison Économe !

Pour plus de renseignements sur le Forum Ma Maison Écologique organisé en partenariat avec GPS&O rendez vous sur le site internet gpseo.fr.