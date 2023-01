GPS&O : L’accès aux déchetteries simplifié et élargi

Depuis 1er janvier 2023, l’accès des particuliers aux déchetteries communautaires GPS&O est simplifié et élargi : extension et harmonisation des horaires, création de pôles géographiques et ouverture durant certains jours fériés. L’objectif : avoir au moins une déchetterie ouverte près de chez soi. L’ambition portée par la Communauté urbaine est d’améliorer la qualité de ses services de proximité en renforçant l’offre aux usagers.

Pour simplifier l’accès aux déchetteries et améliorer ce service de proximité, dix sites gérés par GPS&O sont regroupés en trois pôles selon une logique géographique :

Achères / Conflans-Sainte-Honorine / Orgeval / Les Mureaux ;

Aubergenville / Épône / Gargenville ;

Limay / Mantes-la-Jolie / Mantes-la-Ville.

Au sein de chacun de ces secteurs, une déchetterie à minima est ouverte du lundi au dimanche inclus, assurant ainsi une continuité de service 7j/7 et une proximité pour les usagers. Afin d’élargir les horaires, neuf des dix déchetteries de GPS&O ouvriront le dimanche matin dès le 1er janvier 2023. Elles seront dorénavant également accessibles les jours fériés, à l’exception des 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Les horaires, qui varient selon la saison, sont homogénéisés à l’échelle du territoire. Les déchetteries sont accessibles :

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) : 9h-12h et 13h30-17h ;

Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) : 9h-12h et 13h30-18h.

Pour rappel, les habitants du territoire ont déjà accès gratuitement à l’ensemble des déchetteries, quelle que soit leur domiciliation, sans limite de volume ou de nombre de passages. Ces nouvelles mesures appliquées depuis le 1er janvier 2023 visent à améliorer la qualité de service, simplifier les pratiques et élargir les possibilités d’apports volontaires. Les déchetteries jouent un rôle essentiel en faveur du tri et du recyclage et donc de la valorisation des déchets en ressources.

Les professionnels sont invités à consulter quant à eux le site de référence de la fédération française du bâtiment qui répertorie par géolocalisation les déchetteries auxquelles ils ont accès : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr.

Pour plus de renseignements sur l’accès simplifié et élargi aux déchetteries GPS&O rendez vous sur le site internet gpseo.fr.