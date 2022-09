GPS&O : plan de sobriété énergétique

Alors que les factures énergétiques des particuliers, des entreprises comme des établissements publics flambent, la Communauté urbaine GPS&O a adopté en conseil un plan de sobriété énergétique concernant les onze piscines communautaires. Ces équipements représentent à eux seuls 71% du coût énergétique global annuel de GPS&O. Élaboré en lien avec les élus et les associations sportives, ce plan est appliqué depuis le 26 septembre dernier avec l’objectif de réduire la consommation énergétique de 18%.

Comment faire des économies d’énergie ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. En étroite concertation avec les maires concernés, les délégataires et les vingt-quatre clubs sportifs utilisateurs des équipements aquatiques, trois mesures ont été décidées :

Baisse de la température de l’eau d’1,5° dans toutes les piscines (de 28,5° à 27°), soit une économie de 5% ;

Fermeture des deux bassins extérieurs des piscines Bains de Seine-Mauldre (Aubergenville) et Migneaux (Poissy) pour éviter le chauffage, le traitement ainsi que les renouvellements quotidiens réglementaires en eau (- 30%) ;

Fermeture temporaire des piscines en période creuse, du 12 décembre 2022 au 8 janvier 2023 (- 10%).

Plusieurs fermetures techniques étaient d’ores et déjà prévues au cours des deux semaines des vacances scolaires en décembre (piscines de Migneaux à Poissy, à Porcheville et à Verneuil-sur-Seine). Enfin, deux bassins resteront ouverts afin de répondre aux besoins des clubs sportifs du territoire (natation, plongée, apnée, triathlon, water-polo), notamment pour les sportifs de haut niveau qui préparent des compétitions : Porcheville du 12 au 16 décembre et Saint-Exupéry à Poissy du 12 décembre au 8 janvier.

Un bilan sera effectué à la fin de l’hiver afin d’apprécier, selon l’évolution de la crise énergétique, la nécessité de prolonger, revoir ou réduire ces différentes mesures.

Cet effort va s’amplifier par un plan de rénovation des piscines communautaires engagé à compter de 2023. Il permettra, d’ici 2030, de réaliser plus de 40% d’économie d’énergie par équipement.

Pour plus de renseignements sur le plan de sobriété énergétique dans les piscines de GPS&O rendez vous sur le site internet gpseo.fr.