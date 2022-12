Le grand spectacle de fin d’année de l’ELV aura lieu samedi, le 17 décembre 2022, à 17h30 au centre culturel Guy Gambu (Saint-Marcel). Les équipes de l’ELV et les enfants/jeunes ont créé un spectacle de théâtre, danse et musique inédit par son ampleur et ses décors. Ce spectacle en unique représentation est gratuit et ouvert à tous.

Pour plus de renseignement sur le grand spectacle de fin d’année de l’ELV rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.