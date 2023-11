Issou : Spectacle « La cohabitation »

Ethel De Sousa et la Compagnie Les Abrités vous proposent le spectacle « La cohabitation » samedi, le 2 décembre 2023, à 20h Salle Ravel à Issou.

Installée dans la représentation d’un salon d’appartement, une femme nous accueille. Elle vient nous partager son rapport avec la nature et notamment sa passion dévorante pour les plantes. Ce témoignage, tiré d’une expérience de vie, va vite être bousculé par l’arrivée d’un colocataire végétal. L’espace confiné, rangé et bien ordonné de l’appartement devient un lieu de recherches et d’expériences botaniques, de questionnements philosophiques et existentiels interrogeant la place de l’humain dans la nature et de la nature dans l’humain, bref, le lieu d’une révolution intérieure.

Ode au vivant et laboratoire de réflexion écologique, La Cohabitation est un espace où le réel se mêle au fantastique. Une pièce aussi rafraichissante que nécessaire, qui nous invite à renouer avec le vivant.

Entrée libre sur réservation à contact@lesabrite.eu

Plus d’infos sur le spectacle « La cohabitation » à Issou sur le site officiel de la Compagnie.