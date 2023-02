Issou : Zumba Party

Participez à la Zumba Party, organisée par les associations bucheloises Rythme et Vous et Ombr’ell samedi, le 18 février 2023, à partir de 15H30, à la Salle Maurice Ravel d’Issou.

Rythme et Vous mènera la Zumba Party grâce à ses danseuses de choc, et réservera une animation spéciale pour les enfants. L’événement est ouvert à tous (à partir de 7 ans) pour une participation de 5 euros. Les bénéfices seront reversés à l’association Ombr’ell. Pour rappel, Ombr’ell accompagne et soutient les parents dont l’enfant est atteint d’un cancer, en offrant un moment de pause pour les familles. L’association proposera une vente de gâteaux et un temps maquillage.

Pour plus de renseignements sur la Zumba Party organisée à Issou rendez vous sur le site internet issou.fr.