JOUNRAL 1ER DECEMBRE 2023

Djamel Nedjar, maire de Limay.

TITRES:

– Bois D’Arcy : Un détenu s’évade dans un camion, il est arrêté 16 kms plus loin.

– Guyancourt : 500 000 euros de matériels informatiques volés au Crédit Agricole.

– Rosny-sur-Seine : Un homme interpellé sur l’A13, 2g d’alcool dans le sang et sous emprise de stupéfiant.

– Mantes-la-Jolie : La Note Rose organise une conférence sur les gestes qui sauvent, le 8 décembre.

Interview de Djamel Nedjar, maire de Limay. Lumières d’hiver revient pour une nouvelle édition et lance les festivités des fêtes de fin d’année à Limay dès vendredi prochain.