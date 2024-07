JOURNAL DES SPORTS DU 06 MAI 2024 00:00 / 21:09 1X

BPM reçoit Le CECM – Centre d’Etude Chorégraphique du Mantois. Retrouvez Nicole, vice-présidente du CECM. Le Centre accueille les petits, les ados et les adultes pour partager et apprendre différentes danses proposées, et chaque année, en point d’orgue, proposer un spectacle. Cette année, ce sera le 29 juin à l’Espace Jacques Brel de Mantes-la-Ville.