JOURNAL JEUDI 07 JUILLET 2022 00:00 / 7:16 1X

L’équipe de Blues sur Seine vous présente son festival itinérant Tracteur Blues.

TITRES :

– Fait divers : une femme a été victime d’agression sexuelle à Saint Germain en Laye.

– Mureaux : 35 enfants de djihadistes venus de Syrie sont hébergés dans le Campus Oxygène.

– Mantes la Jolie : les personnels des foyers de l’enfance et de l’adolescence sont en grève.

– Interview de Chantal Cippelletti, présidente de l’association Blues sur Seine, et Sébastien Picot, responsable de la programmation et de la production. Ils nous présentent le festival Tracteur Blues, qui se déroule du 8 au 10 juillet à Juziers, Perdreauville et Nézel.