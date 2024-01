JOURNAL JEUDI 11 JANVIER 2024 00:00 / 7:12 1X

Maëlle Faucheur, metteuse en scène et comédienne.

TITRES:

– Meulan-en-Yvelines : Les urgences en grève illimité.

– Mantes-la-Jolie : Le curé nommé évêque de Laval, 4 mois après son arrivée.

– Yvelines : Démarrage frileux des soldes d’hiver.

– Rosny-sur-Seine : Exposition photos de Jean-Marie Sepulchre au Oh ! 41.

– Interview de Maëlle Faucheur, metteuse en scène et comédienne. Le Collectif 12 présente la pièce La Sagesse, une pièce traitant de la filiation, jeudi 11 et vendredi 12 janvier à 20h.