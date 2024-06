JOURNAL JEUDI 13 JUIN 2024 00:00 / 13:57 1X

Pierre Bédier, président du département des Yvelines et Sophie Primas, vice-présidente du Sénat.

TITRES:

– Yvelines : La fédération LR des Yvelines refuse l’accord avec le RN pour les législatives.

– Limay : Une fillette de 12 ans se jette du 2ème étage d’un immeuble, le père condamné.

– Versailles : Début d’incendie au Château.

– Mézières-sur-Seine : L’heure du conte, samedi, pour les plus de 4 ans.

– Entretien avec Pierre Bédier, président du Département des Yvelines et Sophie Primas, vice-présidente du Sénat. Après l’annonce fracassante d’Eric Ciotti, président des Républicains, de s’allier avec le Rassemblement National, ils ont choisi de quitter le parti LR auquel ils étaient affiliés depuis plusieurs décennies et nous expliquent leur position.