JOURNAL JEUDI 13 JUIN 2024

Pour avoir plus d’informations sur ce gîte insolite ou pour faire une réservation, rendez-vous sur le site : www.gites-de-france.com

TITRES:

– Douains : Le tribunal administratif de Rouen a débouté une famille de Douains, qui souhaitait construire sur son terrain situé en bordure de la rue de la Mare à Jouy.

– Saint-Marcel : Hier, le collège Léonard de Vinci était le théâtre d’une opération « collège mort », organisé par les parents d’élèves de la FCPE.

– Giverny : Les jardins de Claude Monet accueillent le tournage de la série Netflix « Emily in Paris ».

– Etrépagny : La caserne des pompiers de la commune a célébré ses 40 ans le samedi 1er juin avec une journée porte ouverte.

– Interview de Laurent et Cloé Landrieux, propriétaires du gîte « La canopée ». A Bois-Jérôme-Saint-Ouen, un ancien château d’eau réhabilité en gîte par un couple a été élu plus beau gîte rural de France 2024.