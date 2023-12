JOURNAL JEUDI 14 DECEMBRE 2023 00:00 / 7:08 1X

Eric Pikorki a démissionné du poste de président du Saint-Marcel Football après 4 ans de mandat.

TITRES:

– Fait divers : deux blessés dans une collision entre une voiture et une moto, à La Chapelle-Longueville.

– Vernon : une vernonnaise pourrait devenir Miss France samedi.

– Gaillon : les commerçants vous invitent à fêter Noël les 16 et 23 décembre.

– Interview d’Eric Pikorki, ancien président du Saint-Marcel Football. Après sa démission de son poste de président du club de football de Saint-Marcel survenue fin novembre, Eric Pikorki s’est voulu rassurant pour les membres de l’association, et l’avenir du club.