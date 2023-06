JOURNAL JEUDI 15 JUIN 2023 00:00 / 7:08 1X

En photo : De gauche à droite : Jérôme Boutelier et Bernard Launois, vice-président et président de Bulles de Mantes au côté de Jamila El Bellaj, ajointe à la Culture à la mairie de Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Yvelines : Mardi noir sur l’A13 et la N10 après une série d’accidents.

– Les Mureaux : Le ministre de l’Intérieur a rendu hommage aux victimes de l’attentat de Magnanville.

– Trappes : Elles ont fraudé plus d’1,3 millions d’euros à l’assurance maladie via un centre dentaire.

– Mantes-la-Jolie : Au FJT, l’exposition Le Printemps de Sakura est présente jusqu’au 30 juin.

– Interview de Jamila El Bellaj, adjointe à la culture de Mantes-la-Jolie, Bernard Launois et Jérôme Boutelier, président et vice-président de Bulles de Mantes.