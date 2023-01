JOURNAL JEUDI 19 JANVIER 2023 00:00 / 7:03 1X

Michel Begnez a joué dans « Ressources Humaines », et participe régulièrement à des sketches de « Groland ».

TITRES:

– Fait divers : une plaque métallique du totem d’un fast-food d’Evreux est tombée sur une voiture.

– Vernon : la Ville demande vos avis sur le compte citoyen.

– Gaillon : des journées portes ouvertes ce week-end à Come Alive Fitness.

– Interview de Michel Begnez, président de l’association Images et Sons 27. Michel Begnez est comédien et figurant depuis une vingtaine d’années. Il est revenu avec nous sur son parcours, et son association.