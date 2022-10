JOURNAL JEUDI 20 OCTOBRE 2022 00:00 / 8:38 1X

Emmanuella Doraz adjointe au Maire aux droits des femmes et à l’égalité des chances de Mantes la Jolie.

TITRES :

– Fait divers : A Sartrouville un individu s’est fait roué de coups pour être rentré illégalement dans une habitation de la cité des Indes.

– Affichage publicitaire : Du 8 novembre au 9 décembre l’agglomération du Grand Paris Seine et Oise invitent les habitants à participer à la réflexion de la publicité dans les rues des leur commune.

-Travaux A13 : Depuis le 19 octobre au niveau de Guerville un radar chantier a été installé pour la nouvelle phase des travaux et devrait rester jusqu’à l’automne 2023.

-Mantes-la-Ville : L’association des Arts Mantevillois revient pour son traditionnel Salon d’automne du samedi 22 au samedi 29 octobre, à l’Espace culturel Jacques Brel.

Interview de l’adjointe aux droits des femmes et à l’égalité des chances de Mantes la Jolie Emmanuella Doraz pour faire un point sur l’édition 2022 d’Octobre rose.