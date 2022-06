JOURNAL JEUDI 23 JUIN 2022 00:00 / 6:57 1X

La Zumba faisait partie des nombreuses animations proposées lors du SporchevillArt le 17 juin.

TITRES :

– Fait divers : l’ancien entraîneur du FC Magnanville a été condamné pour viol sur mineurs.

– Flins sur Seine : un salarié de l’usine Renault a entamé une grève de la faim.

– Mantes la Jolie : douze élèves du collège du Val Fourré sont en voyage scolaire au Groenland.

– Interview de Mounia Viandier, directrice du pôle Culture Enfance Jeunesse à Porcheville, et Frédéric Heurteloup, conseiller municipal délégué au cadre de vie, sécurité et correspondant défense. Ils reviennent sur l’événement SporchevillArt du 17 juin, et parlent des futurs projets de la commune.