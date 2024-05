JOURNAL JEUDI 23 MAI 2024 00:00 / 6:55 1X

Le Festival Sixième Monde de Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Versailles : Les policiers contre la venue de détenus en visite au Château.

– Yvelines : Claire Bové qualifiée haut la main pour les J.O.

– Epône : Spectacle Une Histoire Immortelle à la médiathèque, vendredi.

– Mézières-sur-Seine : Retour de la traditionnelle fête communale, jusqu’à lundi.

Interview de Damien Cordier, directeur de la Culture pour Mantes-la-Jolie. La ville organise le Festival Sixième Monde avec une grande parade des enfants et pour fêter les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, vendredi et samedi.