JOURNAL JEUDI 23 MAI 2024

– Incarville : Les deux gardiens de prison tués lors de l’attaque du fourgon sur l’A13 reçoivent la Légion d’honneur.

– Giverny : Accident avec le petit train touristique, il termine dans le fossé, cinq blessés légers.

– Giverny : Le réalisateur, Cédric Klapisch tourne des scènes de son prochain film sur notre département.

– Vernon : Le club de Twirling Bâton de la ville s’est qualifié pour la finale du championnat de France.

– Interview de Mireille Petit, présidente de la délégation territoriale de l’Eure pour la Croix-Rouge. Le 25 mai prochain c’est la journée nationale de la Croix-Rouge et cette année, et l’équipe locale y participe. Puis, l’association fête aussi son 160ème anniversaire ! Mireille Petit nous parle de la collecte de dons qui aura lieu dans les centres commerciaux des alentours et revient sur la naissance de cette association solidaire.