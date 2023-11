JOURNAL JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 00:00 / 7:00 1X

Le Château de Bizy sera également ouvert pendant les vacances de Noël.

TITRES:

– Fait divers : des véhicules ont été dégradés dans un garage automobile à Pont-Audemer.

– Vernon : Vernon Scintille commencera le 1er décembre.

– Gaillon : le Forum Ecologie et Economies aura lieu le 2 décembre.

– Interview de Marine Auffray, guide et assistante gestionnaire du Château de Bizy, à Vernon. Le Château de Bizy va proposer des animations pour Noël, à commencer les 2 et 3 décembre avec des visites spectacles.