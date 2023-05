JOURNAL JEUDI 25 MAI 2023 00:00 / 6:59 1X

Pour participer aux animations des 4 et 14 juin, vous devez vous inscrire en appelant le 02 32 51 39 60.

TITRES:

– Fait divers : après une collision avec une voiture, une femme de 18 ans décède en scooter, dans le Sud de l’Eure.

– Saint-Marcel : la première édition du Festival Bouge-toi aura lieu les 2 et 3 juin au Centre Culturel Guy Gambu.

– Vernon : les élèves de Saint-Adjutor exposent leurs œuvres ce vendredi.

– Interview de Florence de Villenaut, Responsable du Service Communication de l’Office de Tourisme Nouvelle-Normandie, et d’Alexandra Souillard, Responsable du pôle Commercialisation de l’Office de Tourisme Nouvelle-Normandie. L’Office de Tourisme Nouvelle-Normandie organise le 4 juin une rando canoë, et le 14 juin une Journée Normandie spéciale Armada.